Bevrijdende doop in een papiercontainer in Daarlerveen

't Trefpunt was dit weekend de evangelisatieplek van gelovigen van De Laatste Reformatie. Mensen konden zich laten dopen en er waren trainingen over straatevangelisatie.

Jesper Lotsy (22) uit Hoogeveen heeft zijn zwembroek aangetrokken. Hij is klaar voor zijn doping. Er is geen dominee of priester en ook de bijbel en het doopboek komen er niet aan te pas. Het dopen gebeurt gewoon in een ruimte naast de sporthal, in een met water gevulde blauwe papiercontainer. Via een ladder stapt Jesper voorzichtig in het water en hurkt totdat het water zijn schouders reikt. De kleine ruimte staat vol mede-discipelen zoals de aanhangers van De Laatste Reformatie zich noemen.

En dat begint het. Jesper gaat even kopje onder en vervolgens wordt er minutenlang een zogenaamde tongentaal tegen de jongen gesproken. Voor een buitenstaander niet te begrijpen en het geheel komt over als een ritueel waarbij Jesper in trance lijkt te zijn. Dan opeens klinkt er hallelujah en gejuich, Jesper is gedoopt en is nu officieel een volgeling van Jezus. „Het was geweldig”, vertelt Jesper nog nadruipend van het water. „Een mooie ervaring en het voelt heel bevrijdend. Net alsof mij oude leven zo uit mij weg ging.”

