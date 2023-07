Hardenberg heeft eindelijk buurtbemid­de­ling: ‘Vaak spelen ruzies al te lang’

Hardenberg is een van de laatste gemeenten in Nederland die ook de stap naar buurtbemiddeling heeft gezet. De eerste negen vrijwilligers zijn nu klaargestoomd om te bemiddelen bij burenruzies. In Hardenberg zijn er zo’n zeventig meldingen per jaar. Kersverse buurtbemiddelaars Wim en Henny vertellen over hun werkwijze. ‘Het leven is te kort om ruzie te maken.’