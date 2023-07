Zwolle luidt noodklok over afname aantal vrijwilli­gers: ‘Moeten echt ons best doen’

In Zwolle zijn de laatste jaren steeds minder inwoners vrijwilligerswerk gaan doen. De gemeente gaat flink extra investeren om het tij te keren. Belangrijk, vinden vrijwilligerscoördinatoren van zorgorganisaties in Zwolle. „We moeten echt steeds meer ons best doen.”