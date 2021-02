Bewoners bungalows Bergentheim blij: ‘eindelijk licht aan eind van de tunnel’

Jan S. hoort weer eis van 9 jaar voor doodsteken buurtge­noot bij ruzie in Dedems­vaart

29 januari De 49-jarige Jan S. uit Dedemsvaart dreigt alsnog voor 9 jaar de gevangenis in te gaan voor het doodsteken van zijn plaatsgenoot Henk Veldsink in augustus 2018. S. werd in eerste aanleg ontslagen van rechtsvervolging: er zou sprake zijn van noodweer. Het Openbaar Ministerie (OM) was het daar niet mee eens en eiste vrijdag wederom 9 jaar gevangenisstraf.