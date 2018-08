Bewoners de Korte Schoor extra alert na zoveelste brand in Balkbrug

Afgelopen dinsdag was het weer raak in Balkbrug, voor de vierde keer binnen een maand was daar brand bij een woning aan de Korte Schoor. Dit keer raakte een schutting beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting. Buurtbewoners houden hun ogen open.

Na eerdere branden op 27 juli en op 2 en 14 augustus was Ricardo afgelopen dinsdag het volgende slachtoffer van een brand aan de Korte Schoor. ,,Ik zat in de bioscoop in Zwolle en werd gebeld door mijn buurman dat mijn schutting in brand stond", aldus de buurtbewoner die niet met zijn volledige naam in de publiciteit wil.

Volledig scherm De beschadigde schutting van Ricardo uit Balkburg. © Ricardo uit Balkbrug Meerdere buren hebben de schuttingbrand uiteindelijk geblust. Op de schutting van Ricardo is nu een grote zwarte vlek te zien. ,,De oorzaak is waarschijnlijk een brandbare vloeistof die er tegenaan is gegooid. De schade bleef gelukkig beperkt, maar je zit niet op alle ellende te wachten."

Brandstichting

De brand van dinsdagavond vond net als de andere drie branden niet in een huis, maar bij een huis plaats. Twee daarvan waren op hetzelfde adres, dit waren volgens de politie Oost-Nederland de branden van 27 juli en 14 augustus. ,,De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek", zegt woordvoerder Sigrid Passchier.

Buurtbewoners zijn extra alert na de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. ,,Het is een raadsel", zegt meneer Slagter die aan de Korte Schoor woont. ,,Bij mij is het gelukkig niet gebeurd. Ik heb tot nu toe nog niks verdachts gezien." Ook Ricardo houdt de buurt nu extra in de gaten. ,,Je let op mensen die je normaal niet ziet."

Bewegingsmelders

De gemeente Hardenberg, waar Balkbrug onder valt, laat weten de zaak op de voet te volgen. ,,De burgemeester is over de branden door de politie geïnformeerd", aldus woordvoerster Lisa Bakker. ,,Hij vindt het een zeer ernstige en verontrustende zaak, die hij nauwgezet volgt. Hij hoopt dat de dader(s) snel gevonden worden."