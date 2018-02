Bewoners Park Moscou: Permanent wonen voorkomt criminaliteit

Het park met zo'n tachtig recreatiewoningen net buiten Bergentheim kent geen vandalisme en criminaliteit op dit moment. De sociale controle functioneert, maar meer nog de persoonlijke gedoogbeschikking die van kracht is voor de meeste bewoners. Die beschikking loopt echter in oktober van dit jaar af. ,,We vrezen dan dat veel bewoners gedwongen zullen moeten verhuizen en hun woning hier in de verhuur moeten doen. Niemand weet wat er dan allemaal binnen kan komen", aldus Ingrid van der Zon, bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren en al ruim twintig jaar woonachtig in Park Moscou.

Voetbalvereniging

De bewoners kunnen rekenen op de hulp van voetbalvereniging Bergentheim op sportpark Moscou, pal tegen het woonpark aan. ,,We zijn zeer gebaat bij toezicht”, aldus Henry Schutte, voorzitter van 650 leden. ,,We hebben een zeer goede relatie met de bewoners van het park. Sommigen kijken uit op de sportvelden of wandelen er heel vaak langs. Dat voorkomt vandalisme en andere ongewenste zaken. Als permanente bewoning niet meer wordt toegestaan, zal dit echt veranderen, met alle gevolgen van dien.”

‘Criminele vrijstaat’

Doemscenario is het ontstaan van een ‘criminele vrijstaat’, zoals de Tweede Kamer op dit moment op veel plaatsen in het land al constateert. Schutte diende daarom namens de vv een verzoek in bij de gemeente om het huidige beleid inzake (geen) permanente bewoning te herzien, maar kreeg nul op rekest. ,,De enige hoop die we nu nog hebben, is dat de landelijke discussie die momenteel wordt gevoerd tot andere inzichten zal leiden.”