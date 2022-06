Bezoekers vallen als een blok voor reünie op camping De Vechtvallei

De camping is afgeladen vol. De sfeer is goed, mensen ontmoeten elkaar en halen oude verhalen naar boven. Fotoalbums worden uit tassen getoverd en dan komen de verhalen over vlinders in de buik vanzelf. Jan en Annemarie Hutten uit Hardenberg hebben hun eigen verhaal over de liefde. Hij woonde tegenover de camping en zij kampeerde hier. ,,We hadden een vriendengroep en struinden de camping af”, vertelt Jan. ,,We vonden dat er wel eens een vrouwtje bij mocht komen, en niet zomaar een scharreltje. Toen zag ik Annemarie, alles zat erop en eraan, een leuk koppie en ze was van de goede kerk. Zo ging dat vroeger. De dagen erna kon ik geen plak stoete meer door de keel krijgen, ik was helemaal holderdebolder.”

Jan en Jacqueline de Vries zitten voor een chalet en vertellen over de dropping. ,,Ze had het koud, ik ben altijd al een galante man geweest dus jasje over haar schouder en mijn hand erop. Ze was al smoorverliefd op me, dus ik hoefde alleen maar in te koppen. We zijn nu 23 jaar getrouwd, in 2005 waren we hier voor het laatst. Het voelt alsof we als familie weer bij elkaar zijn”, vertelt hij.

Celebration

Jannita en Erik Berghout vonden elkaar hier op het kampeerveld in 1986 en zijn inmiddels jarenlang in de echt verbonden. Ze bladeren door het album en stoppen bij een bijzonder moment. Jannita is in beeld, met de titel Miss Hardenberg. De foto is in 1990 gemaakt in discotheek Celebration, toen de twee al dik verkering hadden. Maar dat was nog best een proces, herinnert ze zich. ,,Ik vond hem meteen al leuk. Ik was toen 14 en hij 18 jaar. Hij klom als een aap in de bomen, kon goed volleyballen. Tijdens wedstrijden zat ik alleen naar hem te kijken.”

Ook bij Erik was inmiddels doorgedrongen dat de ware op hun veld kampeerde, ,,Tijdens de dropping wist ik het: er moet iets gebeuren. Ik vroeg haar om mij te steunen, ik had een zeer been. Daarna nog een wandelingetje en daar achter de dijk gebeurde het”, blikt hij lachend terug. Zij lacht mee. ,,En weet je, zelfs nu word ik hier nog herkend als Miss Hardenberg.”

Genieten

Hardenbergers Sjenet en Kees Pruijssen kennen ook de vonk die oversloeg. ,,Ik vond hem eerst helemaal niet leuk, hij had ook veel vriendinnen. Maar stiekem vond ik hem wel stoer”, weet ze te herinneren. Hij knikt: ,,Ja, je moet goed van het leven genieten. Maar ik werd ouder en rustiger en dus ben ik bij de laatste gebleven.” Een dreigement van haar volgt. ,,Wil je een slipper naar je hoofd?”

Veiling

Tijdens dit reünieweekend op De Vechtvallei vonden allerlei activiteiten plaats, zoals eieren gooien en een goede doelen-veiling. Spullen zoals een oud uithangbord, maar ook arrangementen van onder andere restaurant De Gloepe werden bij opbod verkocht. En, toeval bestaan niet, er werd 2022 euro binnengehaald. Dit bedrag is bestemd voor de Voedselbank.