Bibliotheek helpt Hardenbergse jongeren met langer gratis lidmaatschap

Voor de jeugd in Hardenberg was bijvoorbeeld een boek lenen al kosteloos, maar die regel wordt uitgebreid. Want jongeren zijn vanaf 1 november nu tot 18 jaar gratis lid van de bieb. De bibliotheken in de gemeente Hardenberg hebben dat besloten.

De aanpassing is vooral goed nieuws voor jongeren die het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs bezoeken. De items van de Hardenbergse vestigingen van de bibliotheek waren al gratis te lenen voor jongeren tot 16 jaar, maar aan 16- en 17-jarigen wordt volgens de eigen site nu nog een bijdrage van één euro per maand gevraagd. En dat blijkt in de praktijk toch wel een drempel te zijn.

Drempel

Aanleiding voor het besluit is dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren flink achteruit is gegaan. Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Zo kwam in het internationale onderzoek PISA naar voren dat Nederlandse 15-jarigen slechter zijn gaan lezen. Met het gratis lidmaatschap hoopt de bieb de drempel om de bibliotheek te bezoeken te verlagen. En dat de jongeren zo goed in de maatschappij mee kunnen komen. En dan is goed lezen volgens de organisatie van groot belang.

Heel bijzonder is de stap van de bibliotheek in Hardenberg overigens niet; navraag leert dat zowel in Dalfsen-Nieuwleusen als in Salland, met ook de bieb-vestiging in bijvoorbeeld Ommen, het lidmaatschap tot 18 jaar al voor langere tijd gratis is.