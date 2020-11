Bij sporters Balkbrug en Dedemsvaart kan de vlag uit: raad steunt plannen

In juni 2021 wil wethouder Martijn Breukelman in beeld hebben of een verhuizing van sportpark De Boekweit in Dedemsvaart naar een plek ten zuiden van Kotermeerstal haalbaar is. In dat onderzoek moet ook bekeken worden of omwonenden van de zwemvijver in dit recreatiegebied daar hinder van gaan ondervinden. Zij stuurden al een ongeruste brief naar de gemeenteraad.

Verder zal onderzocht worden of verhuizing financieel aantrekkelijker gemaakt kan worden door woningbouw op het vrijkomende terrein, waar nu nog gesport wordt door korfbalvereniging Avereest en de voetbalverenigingen SCD’83 en SV Dedemsvaart. Na deze toezeggingen door de wethouder hoefde een gezamenlijk voorstel van de collegepartijen om de haalbaarheid te onderzoeken dinsdagavond niet meer in stemming gebracht te worden bij de behandeling van de begroting.