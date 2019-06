Bijna duizend belangstellenden bekijken bouw van nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum in Hardenberg

Vechtdal Wonen bouwt vijftien 'tiny houses’ in Hardenberg

12 juni Of ze nou 'tiny houses’ genoemd moeten worden of ‘kleine woningen’, in die discussie is het laatste woord nog niet gevallen. Feit is wel dat woningcorporatie Vechtdal Wonen vijftien tijdelijke kleine huizen wil bouwen aan de Leeuwerikstraat en Zwaluwstraat in Hardenberg.