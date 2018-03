Bijzonder boek in Hardenberg: 'Het zou gaaf zijn als we de Bach Bijbel verkopen'

Bestuurder (75) met slok op zorgt voor chaos in Dedemsvaart: 600 euro boete

11:51 De auto van een 75-jarige man belandde op de zijkant in een voortuin in Dedemsvaart. De bestuurder had gedronken, bleek woensdag in de rechtszaal. ,,Ik kroop er zo uit, niks aan de hand.'' Nou ja, niks aan de hand... De rechter vond het ernstig genoeg voor 600 euro boete en een voorwaardelijke rij-ontzegging.