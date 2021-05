Binnen kijken in molen Radewijk taboe, maar stichting en bakkers zijn gastvrij

VIDEO 'Goedemid­dag' en papiertje: politie bevraagt passanten camping Rheeze over 'verdachte man' van zedenzaak

2 mei De politie hoopt met een passantenonderzoek in Rheeze meer helderheid te krijgen in een onderzoek naar een zedenincident met een kind, vorige week in een toiletgebouw van camping De Zandstuve. Automobilisten, fietsers en wandelaars krijgen een A4-tje mee. ,,We komen uit Leeuwarden. Gisteren waren we hier voor het eerst.”