Biocentrale Balkbrug brandt als een tierelier

Familie Zomer moet binnen 6 weken het huis uit: 'We zijn helemaal stuk'

27 oktober Judith Zomer (48) is ten einde raad. Binnen zes weken moet zij met haar man Richard en 21-jarige zoon hun huis aan de Geert Migchelsweg in Slagharen hebben verlaten. ,,Waar moeten we heen? Er is niks te huur. Bovendien hebben we al hypotheeklasten. We zijn helemaal stuk.”