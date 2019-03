Bitterballen, biertje en een boodschap in de kerk in Dedemsvaart

Laten we beginnen met het bier: hebben jullie genoeg koud staan?

,,Haha, we hopen op minimaal honderdtwintig mensen, dus we slaan een kratje of vijf in. Maar misschien dat we na dit stukje in de krant beter een kratje extra kunnen halen.”

De bitterballen spreken voor zich, maar de boodschap? Hangt die samen met de hapjes en de drankjes?

,,Ja en nee. De bitterballen en het bier zijn voornamelijk bedoeld om jongeren op een toegankelijke manier te benaderen. De boodschap van zondag is eigenlijk de vraag waarin je laat zien dat je christen bent. Ben je dat alleen als je op zondag in de kerk zit, of ook wanneer je op zaterdag met je vrienden in de kroeg staat. Daar willen we graag over praten. De dominee heeft een rol, maar we gaan vooral aan verschillende tafels met elkaar in gesprek. De dienst is ook niet in de kerkzaal zelf, maar in een andere ruimte.”

Drank en snacks in de kerk: is iedereen het daarmee eens?

,,De reacties die we krijgen gaan voornamelijk over de leeftijd, want jongeren onder de achttien mogen geen alcohol. Daar letten we natuurlijk goed op. Verder vinden we dat dit soort zaken, die gewoon bij het leven horen, ook in de kerk besproken moeten kunnen worden. We hebben bijvoorbeeld al eens een dienst met het thema ‘seks, drugs en rock-’n-roll’ gehad. We willen mensen ‘triggeren’ om daarover te praten, ook met een beetje humor.”

Met de band My Parable zorgen jullie zondag ook voor rock-’n-roll...

,,Dat klopt en ik hoop dat mensen zich erover verbazen dat het christelijke muziek is. Meestal is dat een beetje zoetsappig, maar deze band laat zien dat het in de kerk niet altijd alleen maar orgelmuziek hoeft te zijn.”

Als jeugddienstcommissie organiseren jullie zo’n acht diensten per jaar om jongeren naar de kerk te krijgen. Lukt dat een beetje?