Bleef het bij vier biertjes of raakte Hardenbergse drankrijder de tel kwijt?

Raad Hardenberg gaat weer echt vergaderen; Dalfsen en Ommen wachten

22 juni De Hardenbergse raadsleden vergaderen vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer in de raadszaal. Hoewel de grote vergaderzaal in het gemeentehuis al lang is voorzien van spatschermen besloot de raad toch om vanuit huis te blijven vergaderen, online via een zoom-verbinding. Vooral om het goede voorbeeld te geven, want thuiswerken was een van de wapens tegen het oprukkende coronavirus.