‘Blinde schaapherder uit Slagharen verwaarloosde dieren opnieuw’, aanklacht uitgebreid

De verdenking tegen de blinde schaapherder uit Slagharen is uitgebreid. Ook in januari zou hij zijn dieren hebben verwaarloosd, meent het Openbaar Ministerie.

De rechtbank in Zwolle wil echter dat een deskundige oordeelt of het wel zo slecht ging met de schapen.

Dieren ernstig vermagerd

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nam eind januari tussen de tachtig en negentig schapen van de blinde herder Henk van der Sar in beslag. Net als in augustus en december vorig jaar werd geconstateerd dat het de dieren aan de nodige verzorging ontbrak. Ten opzichte van de vorige regiezitting begin dit jaar is de verdenking uitgebreid met het feit uit januari.

De waslijst aan tekortkomingen opgesteld door het Openbaar Ministerie is niet gering. Zo waren bij controles in augustus en december en nu dus ook in januari enkele dieren ernstig vermagerd, liepen er zwakke schapen rond waarvoor geen hulp van een dierenarts was ingeroepen, er lagen dode schapen en enkele dieren hadden onvoldoende water.

‘Groot misverstand’

Op de regiezitting maandag toonde de herder zich andermaal strijdbaar. Het is een groot misverstand, zei hij, ontstaan door onkunde. ,,Mijn schapen zijn onderzocht door een paardendokter. Het enige dat paarden met schapen gemeen hebben, is dat ze gras eten.’’

De herder heeft veel zogeheten ruischapen. Als ze in de rui zijn, lijkt het of het schaap her en der plukken wol heeft losgelaten. Bovendien zijn de schapen magerder dan gewoon is in ons land. Maar ze waren kerngezond, zei deschaapsherder. Zijn raadsvrouw Jantina Rump wil dan ook dat er er een contra-expertise komt. ,,Er bestaat controverse over hoe je deze schapen moet beoordelen.’’