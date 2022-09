Bloembollendag in Tuinen van Mien Ruys in Dedemsvaart met verkoop en rondleidingen

Buurttuin als remedie tegen eenzaam­heid: Hardenberg ziet noodzaak verbinden­de activitei­ten

In de Week tegen de Eenzaamheid worden vanaf morgen her en der in het land sociale activiteiten georganiseerd. Ook in Hardenberg, waar zelfs een speciale ‘coalitie tegen de eenzaamheid’ is gestart omdat veel inwoners aangeven alleen te zijn. Een van de inmiddels gestarte verbindende initiatieven is de buurtkwekerij.

