Bluesclub in 'City Hall' moet Gramsbergen extra op kaart zetten

Het was altijd al een droom van Reinier Jaquet uit Lutten, een eigen bluesclub met livemuziek. In januari gaat die wens in vervulling met City Hall Blues. De voormalige trouwzaal van het oude gemeentehuis van Gramsbergen is er speciaal voor omgetoverd.

‘Het moet meteen knallen’. Reinier Jaquet zegt het op een manier die vertrouwen en passie uitstraalt. Hij is er vast van overtuigd dat er behoefte is aan een maandelijks liveconcert met melancholie en vierkwartsmaten. City Hall Blues moet een begrip worden in het oosten,

Hij mag dan net de zeventig aangetikt hebben, rustig achterover leunen is er niet bij voor Jaquet. ‘You still have the blues’, zegt zijn vrouw Cora, terwijl zij haar hand liefdevol op zijn arm legt. Cora Jaquet kennen velen als de swingende kracht achter de Hardenbergse jazzclub, die een vast publiek op de been brengt. In huize Jaquet is het niet alleen jazz wat de klok slaat, want als Reinier in zijn ‘mancave’ muziek draait dan is het niet zelden blues van bijvoorbeeld Cuby + The Blizzards of andere grootheden uit deze muziekscene.

Topgitarist

Reinier Jaquet benadrukt dat hij het bluesproject niet alleen draagt. Zijn schoonzoon Jan van Dijk en dochter Marianne trekken eveneens de kar en het Gramsbergense echtpaar Patrick en Gerda Roos, werkzaam voor Dutch Blues Promotion, doen eveneens mee. Tijdens de eerste aflevering van City Hall Blues staat Dusink Blues op het programma, een formatie rond topgitarist Kees Dusink. Ze staan bekend als ‘een uitzonderlijk dynamische band die soms fluistert maar ook kan brullen.’

Blues Aan de Riest

Cora Jaquet: ,,Jaques en ik kennen elkaar nu twaalf jaar, ik wist eigenlijk niet dat de blues Jaques’ ding was. Tot we op Blues Aan de Riest in Nieuwleusen waren, toe viel alles op zijn plek. Ik zag het meteen: dit is muziek waar hij echt van geniet. Ik was er ontroerd van.’’ Reinier glimlacht: ,,Heel vroeger heb ik nog eens in een bluesbandje gespeeld, maar ik kwam er al snel achter dat ik mijzelf beter met techniek kan bezig houden.''

Wit spijkerpak

,,In de beginjaren was ik een groot fan van Q65 en The Scorpions. De Rolling Stones niet te vergeten. En Cuby natuurlijk. In die tijd zat ik op de Holland Signaal bedrijfsschool in Hengelo en had een kostadres. Ik had in die tijd een wit spijkerpak, maar dat ging niet mee als ik in het weekend naar huis in Hardenberg ging. Dat soort kleding en lang haar werden thuis niet echt op prijs gesteld. Volgens mijn oma was televisie zelfs de poort naar de hel, in dat tijdsbeeld moet je het zien.’’

Met City Hall Blues is bewust voor de vrijdagavonden gekozen. Eén keer in de maand rond de 150 liefhebbers op de been brengen, moet volgens hem lukken. Voordeel is dat de Jaquets het niet uit winstbejag doen. De voormalige trouwzaal is hun eigendom. ,,We hoeven er geen geld aan te verdienen, het zou leuk zijn al ’t geen geld kost.’’ De ruimte is inmiddels omgetoverd tot een echt ‘blueshol’ met aan de wand afbeeldingen van bluescoryfeeën als John Lee Hooker.

Opening

De openingsavond van City Hall Blues is vrijdagavond 26 januari met Dusink Blues als hoofdact en Blues2 in het voorprogramma. Locatie het Oude Gemeentehuis aan De Esch 1 in Gramsbergen. Zaal open 20.00 uur. Info en reserveren: www.cityhallblues.nl