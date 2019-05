BMX’er Niek Kimmann krijgt Walk of Fame-tegel in Hardenberg

Kimmann bevindt zich in goed gezelschap. De in Lutten geboren sportman deelt die eer met illustere namen als Anton Geesink, Olga Commandeur, Marti ten Kate en Gretha Smit. Zijn topprestaties van de afgelopen jaren rechtvaardigen die bijzondere plek, stelde sportwethouder Martijn Breukelman. ,,De meeste Hardenbergers sporten recreatief. Maar ze worden vaak tot bewegen geïnspireerd door mensen die een topprestatie neerzetten, die gepassioneerd en gemotiveerd hun doel najagen”, aldus Breukelman. ,,Mooi dat we vandaag een tegel onthullen voor een jonge topsporter die ook nog eens geboren werd in onze gemeente.”

Wereldtitel

Quote Mooi dat we vandaag een tegel onthullen voor een jonge topsporter die ook nog eens geboren werd in onze gemeente Martijn Breukelman , wethouder gemeente Hardenberg Kimmann, die maandag 23 wordt, begon als vijfjarige met BMX’en bij FCC de Vaart in Dedemsvaart. Hij stootte de afgelopen jaren door naar de wereldtop: in 2015 de wereldtitel , in 2016 een vijfde plek op de Olympische Spelen en vorig jaar winnaar in het Wereldbekerklassement. En onlangs haalde hij goud bij de Wereldbekerwedstrijden in Papendal, waardoor hij weer aan kop gaat in het algemeen klassement. Hij hoopt volgend jaar deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokyo en concentreert zich momenteel op het komende EK en WK.

Vorm

Het WK vindt eind juli plaats in het Belgische Zolder. ,,In 2015 won ik daar ook, toen bleek dat de baan me ontzettend goed lag”, zegt hij desgevraagd. ,,Maar ze hebben de baan inmiddels veranderd en nu is het afwachten of ik er goed voor de dag kan komen. Ik sta er goed voor, omdat ik eerste was tijdens de kwalificaties. Maar je bent altijd afhankelijk van de vorm van de dag. Het EK is kort voor het WK, dus als ik eenmaal in de flow zit, kan ik hopelijk op beide evenementen goed voor de dag komen.”

Hele eer