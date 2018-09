BOA's Hardenberg en Ommen binnenkort beter beschermd door dragen steekwerende vesten

De BOA’s van Toezicht en Handhaving Vechtdal (THV) in de gemeenten Hardenberg en Ommen dragen op zeer korte termijn steekwerende vesten. Het college van burgemeester en wethouders in Hardenberg heeft besloten daar geld voor vrij te maken, op verzoek van THV.

Het CDA in Hardenberg stelde onlangs vragen over de veiligheid van de Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s). Zij pleitten voor snelle aanschaf van steekwerende vesten. Het verzoek deed ze niet zomaar.

Deze zomer vonden in korte tijd twee steekincidenten in de gemeente Hardenberg plaats. In de nacht van 2 op 3 augustus kwam een 34-jarige man uit Dedemsvaart bij een steekpartij in die plaats om het leven. En halverwege juli raakte een 19-jarige jongen uit De Krim ernstig gewond bij een soortgelijk delict op De Brink in Hardenberg.

Kwetsbaar

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg houdt het erop dat dit incidenten waren. ,,Hardenberg is een veilige samenleving en dat willen we graag zo houden.’’ In dit soort extreme situaties treedt altijd de politie op en niet de BOA’s, benadrukt hij.

Toch realiseert hij zich ook dat de BOA’s kwetsbaar kunnen zijn door hun werk in de openbare ruimte. ,,Wij onderschrijven uw opvatting over verhoogde risico’s’’, schrijft het college dan ook in de beantwoording aan het CDA. ,,Hoewel het functioneren van de BOA’s er in de eerste plaats op is gericht de-escalerend op te treden, kunnen – potentieel – gevaarlijke situaties niet altijd worden voorkomen.’’

Snijders wijst in zijn toelichting op het besluit op de toename van evenementen in zijn gemeente waarbij veel mensen aanwezig zijn en er voor toezicht een beroep wordt gedaan op de BOA’s.