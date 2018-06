Boek De Strafkolonie maakt serie over Koloniën van Weldadigheid compleet

Over hoe dat verzedelijken en beschaven in z’n werk ging en of deze kolonisten er ‘betere mensen’ van werden, schrijft Schackmann in zijn boek. Om onzedige, onwillige kolonisten af te scheiden van de rest werd een strafkolonie ingericht. In eerste instantie op de Ommerschans en later vanwege ruimtegebrek ook in Veenhuizen. Schackmann verwerkt de lotgevallen van ‘bannelingen’, inwoners en opzichters tot een levendige geschiedenis over een toegepast maakbaarheidsideaal.