Boek kleurt levens in Zwolle gefusilleerd vijftal in; Willem Sebel uit Lutten is één van hen

Geschiedenisstudent Samuel de Korte (24) uit Utrecht heeft een boek gemaakt over de executie van vijf mannen in Zwolle in 1945. Willem Sebel (43 jaar, Lutten), Hermanus Bosch (31, Zwolle), Wilhelmus Antonius van Dijk (36, Zwolle), Johannes Albertus Muller (54, Kampen) en Berend Jan IJzerman (34, Kampen) werden in de vroege ochtend van 31 maart 1945 doodgeschoten aan de Meppelerstraatweg in Zwolle.