Boer en vogelliefhebber Henk uit Almelo en zijn Dinie zijn al 65 jaar getrouwd: ‘Ik wist niet eens dat hij Hammink heette’

Hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg is groter gegroeid: ‘Ook deze verbouwing is in goed overleg met de buren gedaan’

De verbouwing aan Hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg is klaar. Met een derde kamer en uitbreiding van de huiskamer kunnen ze de vraag weer beter aan. De heropening was afgelopen vrijdag, deze maandag waren de eerste cliënten weer bijna thuis in het van binnen hagelnieuwe pand aan de rivier.

15:03