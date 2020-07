Boer Paul uit Bergentheim wil akkervogels best helpen, zolang die zijn koeien maar met rust laten

Paul ter Haar is een van de negen agrariërs in Bergentheim en Kloosterhaar die zich inzetten om het leefgebied van de akkervogels in de uitgestrekte landerijen te verbeteren. De vogels in Nederland hebben het zwaar, vandaar dat natuurorganisaties alle zeilen bijzetten om de kwikstaart, kievit en veldleeuwerik een handje te helpen. ,,Op zich ben ik een vogelliefhebber”, zegt de melkveehouder. ,,Dus wil ik best een steentje bijdragen.”