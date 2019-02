Boeren en jagers niet aan banden door kraanvogels Engbertsdijksvenen

Dat was een belangrijke wens van boeren uit de omgeving. In het aangepaste beheerplan zijn nu geen speciale foerageergebieden meer aangegeven waar kraanvogels hun voedsel zoeken, zo schrijven GS in een begeleidende brief. Foeragerende kraanvogels worden regelmatig waargenomen op meerdere kilometers buiten het eigenlijke Natura 2000-gebied. Om duidelijkheid te geven is in het beheerplan nu een afstand van vier kilometer rondom het hele gebied als maximum genoemd.

Afschot ganzen

Agrarische activiteiten

Broedgebieden

Als tijdens de trekperiode van kraanvogels de wind uit het oosten waait, raken veel kraanvogels op drift en strijken dan neer in natte gebieden in Oost-Nederland. In sommige jaren leverde dat honderden vogels op in de Engbertsdijksvenen. Dat is ook een van de drie Nederlandse broedgebieden, naast het Fochteloërveen en het Dwingelderveld in Drenthe. Afgelopen zomer zijn als gevolg van de aanhoudende droogte maar 32 broedparen geteld in die drie gebieden, waarvan twee paren in de Engbertsdijksvenen. In dit natuurgebied bij Kloosterhaar, Sibculo en Bruinehaar, waar in 2015 voor het eerst een kuiken is grootgebracht, leverde het broeden van die twee paren geen jonge kraanvogels op. Oorzaak was de droogte, waardoor weinig voedsel beschikbaar was en nesten makkelijker bereikbaar waren voor roofdieren zoals vossen. In heel Nederland werden voor zover bekend door 25 paren eieren gelegd. Dat leverde maar twintig kraanvogelkuikens op, waarvan er slechts zeven hun nest verlieten. Volgens tellingen van Vogelbescherming Nederland waren er afgelopen zomer naast de twee broedparen zeker zeven andere kraanvogels die in het duizend hectare grote natuurgebied op de grens van Vechtdal en Twente foerageerden.