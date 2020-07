Bollentelers Hardenberg helpen zoeken naar duurzame teelt zonder duur gif

Rechter keurt woningbouw Sibculo goed, buurt blijft teleurge­steld achter

9 juli De stichting Stuwend Sibculo verwacht dit jaar met de bouw van tien woningen op het voormalige kloosterterrein te kunnen beginnen. De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden van tafel geveegd. De buurt reageert gelaten op de uitspraak van de rechter en de nieuwe huizen in hun achtertuin, maar de pijn is voelbaar. ,,We moeten met onze emoties zien om te gaan.”