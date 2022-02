Bomen vallen als mikadostokjes om bij N36, trucker Jan Mart (20) ontwijkt ze en ruimt ze direct op: ‘Leek zo gepiept’

Flinke ‘buit’ bij politie-in­val in Bergent­heim: drugs, wapens en hennepkwe­ke­rij

Harddrugs, verboden wapens, een hennepkwekerij: de politie heeft in Bergentheim een flinke slag geslagen. De spullen lagen in een woning in het dorp in de gemeente Hardenberg. En daar houdt het niet mee op.

