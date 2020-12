Bonte stoet oldtimertrekkers brengt kerstsfeer in Vechtdal en Twente: hart onder de riem in lockdown

Bewoner Ibrahim (25) van azc Hardenberg krijgt twee maanden cel voor kussen en betasten van vrouw in trein

3 december De vrouw had 20 minuten lang het gevoel dat ze niet weg kon in de trein tussen Emmen en Hardenberg. Iemand kuste haar in haar nek en betastte haar over haar kleding. Ook moest ze foto’s van hen samen maken. De 25-jarige Ibrahim M. heeft twee maanden cel gekregen voor het plegen van deze ontuchtige handelingen.