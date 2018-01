Boom door storm bijna omgevallen op woning in Bergentheim

In Bergentheim dreigde vanmorgen aan de Sportlaan een boom om te vallen op een woning. De brandweer was er gelukkig op tijd bij om de boom met een hoogwerker te kappen.

Voor Gerhard Kleinkromhof was het wel even schrikken toen hij de 30 meter hoge boom in zijn tuin richting het huis van de buren zag zakken. Oud of ziek was de boom niet. Maar vanwege de harde wind was de stam ingescheurd. Hierdoor ging de boom steeds schever staan. Kleinkromhof alarmeerde snel de brandweer toen hij dit zag. ,,Als de brandweer de boom niet had gekapt, dan was die waarschijnlijk op de carport en het huis van de buren terecht gekomen.”

De brandweer heeft de boom met een hoogwerker in stukken gezaagd. ,,Met een lier zorgden we ervoor dat de boom tijdens het kappen niet nog verder richting de woning zakte”, zegt bevelvoerder Henry Schutte van Brandweer Bergentheim. Volgens Schutte krijgen ze vaak meldingen uit de omgeving van bomen die bijna omvallen. ,,Bij dit soort gevallen, kappen we de boom soms ook in een keer. Dat hangt van de locatie af. Hier kon dat niet omdat er veel woningen omheen staan.”

Opgelucht

Kleinkromhof is opgelucht dat de boom nu in stukken gezaagd in zijn tuin ligt. Het hout kan hij zelf niet gebruiken. ,,Want we hebben geen houtkachel. Maar ik ken een van de brandweermannen. Die woont hier in de buurt. Hij kon het wel goed gebruiken zei hij. Dus die komt het binnenkort ophalen.”

Hoewel Kleinkromhofs woning omringd is door grote bomen, heeft hij zoiets nog nooit meegemaakt. ,,Ik heb weleens een hoveniersbedrijf laten komen om een oude boom in de achtertuin weg te laten halen. Maar dat een boom in mijn tuin bijna omvalt, dat is nog nooit gebeurd.”