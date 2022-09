Boot in lichterlaaie en slachtoffers die rennen voor hun leven, camperaars in Gramsbergen zien het gebeuren: ‘Ze waren er ernstig aan toe’

Bedankje van de wijkraad: kinderen in Zwolse wijk Aa-landen kunnen aan de slag met Memo

In de Zwolse wijk Aa-landen wordt donderdag 29 september het spel Memo in gebruik genomen. Dat is een bedankje van de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen aan de wijkbewoners. Wijkwethouder Dorrit de Jong is daarbij aanwezig.

23 september