Bootje voor bootje breidt drijvend zonnepark Kloosterhaar uit: duizenden panelen

Hap, slik, weg! Varkens in Collen­doorn laten zich eikels goed smaken

20 september Eerlijk Vechtdal Vlees in Collendoorn had zaterdag een open dag. De Bonte Bentheimers konden worden gevoerd en geaaid. Dat is broodnodig. ,,Sommige kinderen hebben nog nooit een varken in het echt gezien."