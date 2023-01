Bouw 850 nieuwe woningen in Marslanden stap dichterbij: ‘Hardenberg krijgt veel bekijks’

Hardenberg­se politiek stut versnel­ling woningbouw: 3200 huizen in tien jaar tijd

De woningbehoefte is zo groot in Hardenberg, dat het bouwtempo van 200 tot 300 huizen per jaar in de periode tot 2025 naar 400 per jaar moet worden opgekrikt. In de vijf jaar daarna volstaat de bouw van gemiddeld 275 woningen per jaar. De gemeenteraad maant tot spoed.

27 januari