Bouw Marslanden van start

video Yamaha Jumping Jack blikvanger op Classic TT Gramsber­gen

24 juni De motor waarmee Jack Middelburg in 1980 de TT Assen won in de koningsklasse, was zaterdag de grote blikvanger tijdens de Classic TT Gramsbergen. De Yamaha TZ werd over het circuit Anerveen gestuurd door oud-coureur Theo Bult, de enige Nederlander die op dezelfde dag in twee klassen het podium haalde tijdens de Grand Prix in Assen.