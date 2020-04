Bouwen ‘op een postzegel’ voor onderdoorgang N377 Balkbrug loopt op rolletjes

De eerste rij van de damwand, die langs de zijkant van de onderdoorgang komt, is gereed. Het verkeersplein is aangelegd en die tijdelijke grote rotonde is sinds woensdag 22 april openen, zegt projectleider Age Beuving. Hij is tevreden over het verloop van de werkzaamheden, maar ook over de doorstroming van het verkeer. ,,Ik heb al vaker gezegd dat verkeer net als water is, het zoekt de weg van de minste weerstand. Maar het klopt dat het soepel verloopt. Het systeem is goed bedacht door de aannemer en laat zien dat de weggebruikers zich aanpassen aan datgene wat men tegenkomt.’'

Lees ook Play PREMIUM N340 en N377 na dertig jaar discussie dan eindelijk op de schop: mijlpaal in Dalfsen en Balkbrug Lees meer

Bouwen op postzegel

Door de soepele afwikkeling van het verkeer blijft er voldoende ruimte over op de ‘werkvloer’. Beuving erkent dat er een beperkte werkruimte is, noemt het zelfs ‘bouwen op een postzegel’, maar geeft ook aan dat het niet hun eerste keer is. ,,Ondanks de geringe oppervlakte is er ruimte genoeg voor personeel, materieel en weggebruikers.’'

Gedempte vaart

In Balkbrug vragen veel mensen zich af wat er allemaal in de gedempte vaart die Balkbrug lange tijd doorsneed en waarop de N377 is aangelegd, gevonden wordt. ,,We komen wel wat tegen’', zegt Beuving lachend, die deze vragen ook gehoord heeft. ,,Ik ben er zelf ook wel benieuwd naar. We hebben wel wat oude palen gevonden, mogelijk van een oude brug, maar qua troep valt het nog wel mee. Al moet gezegd worden dat we het midden van de vaart, het diepste gedeelte, nog niet bereikt hebben.’'

Uitkijkpunt en webcam

Veel inwoners van Balkbrug nemen regelmatig een kijkje bij de werkzaamheden. Zolang ze het werkvolk niet in de weg lopen, vindt Age Beuving dat goed. ,,Men heeft hier lang op moeten wachten en eindelijk gebeurt er wat. Dat wil je zien. Nog dit voorjaar bouwen we een uitkijkpunt voor het publiek. Ook gaan we een camera plaatsen die op de werkzaamheden gericht is. Hierdoor kan men ook thuis de voortgang volgen.’'

Weinig klachten

Beuving is blij met de overwegend positieve reacties van de buurtbewoners. ,,We ontkomen helaas niet aan overlast, lawaai en licht tijdens de nachtelijke werkzaamheden. Ik proef een hoge mate van acceptatie. Wie desondanks toch onoverkomelijke hinder ondervindt, kan dit bij ons aangeven. Samen kunnen we wellicht een oplossing vinden.’'