Bouwverkeer voor windmolens Veenwieken over tijdelijke afrit N36

Dat de tien windturbines van De Veenwieken worden gerealiseerd in De Driehoek (vijf op grond van Ommen en vijf in Hardenberg) was na een uitspraak van de Raad van State een onomkeerbaar feit. ,,We zijn er nog steeds niet blij mee, maar leggen ons er inmiddels bij neer", aldus Leen Gorzeman. Hij woont aan het Ommerkanaal, met riant zicht op het windmolenpark, maar het bouwverkeer gaat tot zijn opluchting aan zijn deur voorbij.

Bouwverkeer dat onder meer zand, puingranulaat en beton vervoert, rijdt vanaf De Witte Paal, Ommerweg, Zwarte Pad, Stegerensallee, Zestiende Wijk en Van Rooijens Hoofdwijk/Driehoekweg naar het plangebied. De aanvoerroute voor de omvangrijke onderdelen van de windmolens gaat vanaf een nieuw te creëren afritje van de N36 over de Ondersloot Noord en de Driehoekweg. ,,Die route heeft een vrijliggend fietspad, wat met name veiliger is voor kinderen die naar school fietsen, en voert langs zo min mogelijk woningen", motiveert gemeentelijk projectleider Klaas Pielman deze keuze. Hij benadrukt dat de voorgestelde routes nog niet definitief zijn. ,,Als omwonenden met zinnige argumenten komen voor een andere route, zullen we daar zeker naar kijken."

Jenny Vink, secretaris van Plaatselijk Belang Stegeren/Junne en zelf wonend aan de Driehoekweg, put daar hoop uit. ,,We denken dat er op een aantal punten goede alternatieven zijn die de veiligheid ten goede komen. Maar ik hoop vooral dat ze de inspraak beter gaan regelen. We hebben samen met de Plaatselijke Belangen van Arriën en Dedemsvaart van meet af aan gevraagd om betrokken te worden bij de keuze van de routes. Dat is niet gebeurd. We zijn pas heel laat door de gemeente Hardenberg geïnformeerd over de routes die gekozen zijn. De folder viel pas afgelopen zaterdag door de bus. Er is alleen met de eigenaren van de grond gepraat en niet met de aanwonenden. Terwijl wij natuurlijk net zo goed belanghebbenden zijn."