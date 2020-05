Boze campinghouder uit Balkbrug plaatst uit protest benzinetank naast toiletgebouw: ‘Rutte, loop naar de pomp’

Rijplaat­die­ven stelen 16.000 kilo staal in Hardenberg

11:51 Het gebeurt steeds vaker: diefstal van zware, metalen rijplaten. In de nacht van maandag op dinsdag was het weer eens zover, ditmaal in Hardenberg. De plaatselijke politie meldt vandaag op Facebook dat dieven daar ongeveer twintig rijplaten hebben meegenomen.