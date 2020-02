NAM moet binnen jaar bouwkundig onderzoek in Hardenberg doen

Vuilniswa­gen slikt gft-bak van Hans uit Balkbrug in (en dit is wat ermee gebeurt)

18 februari En Hans Berkenbos maar zoeken en zoeken naar zijn groene gft-container, die hij in Balkbrug aan de weg had gezet. Bleek dat de grijparm van afvalinzamelaar ROVA de bak van de grond tilde, leeg schudde boven de vrachtwagen en vervolgens in zijn geheel in de container kieperde. Foutje bedankt, en vorig jaar gebeurde dat in ROVA-gebied 123 keer. Maar hoe gaat het dan verder?