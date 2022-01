Wel drugs, geen rijbewijs en toch achter het stuur. ‘Volstrekt onaanvaardbaar, mevrouw’

Deze kappers­zaak in Dalfsen kreeg midden in de lockdown een nieuwe eigenaar: ‘Geen seconde getwijfeld’

Vol in de lockdown een kapsalon overnemen, je moet het maar durven. Monique Assen uit Hardenberg bestiert sinds 1 januari kapsalon Haar-Inspirate in Dalfsen, waar ze al bedrijfsleider was. Van uitgroeisetjes tot ‘oefenkoppen’, en hopen op opening: ,,Ik kijk uit naar de toekomst.”

12 januari