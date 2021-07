Brand bij Euwijk Optiek in Hardenberg: ‘Toevallig was er een brandweerman in de buurt die de eerste hulp verleende’

Door kortsluiting in het plafond van Euwijk Optiek in Hardenberg vloog het plafond deels in brand, wat roetwolken veroorzaakte in de optiekzaak. Een brandweerman die toevallig in de buurt was, handelde kordaat en gooide een deel van het systeemplafond op straat.

Het was net lunchtijd toen een collega van eigenaar Arie Euwijk iets vreemds opmerkten. Euwijk: ,,We zaten net te eten in de afgesloten ruimte achter de winkel toen één van de dames zei: ‘ik ruik rook’. Mijn eigen reukvermogen is niet al te best, dus we zijn met z’n allen de winkel binnen gelopen en toen zagen we meteen dat het niet goed was: uit de kiertjes van het plafond kwam rook vandaan en er ontstonden schroeiplekken in het plafond.”

Euwijk aarzelde niet en belde meteen de brandweer. Tot zijn verbazing was er al heel snel een brandweerman ter plaatse: ,,Deze meneer was niet eens lid van het korps in Hardenberg, maar had een signaal gekregen dat er iets mis was, mogelijk was hij hier op vakantie. Hij was in ieder geval direct op zijn fiets gesprongen om bij ons te komen kijken. Hij haalde de plafondplaten eruit die in brand gevlogen waren en bracht deze naar buiten en heeft zo erger weten te voorkomen.”

Het korps van Hardenberg was er ook al snel en met een brandblusser werd het vuur verder gedoofd. De brandweerlieden inspecteerden het plafond en maakten de optiekzaak roetvrij. Bij de inspectie werd ook de oorzaak van de brand gevonden: een etalagelamp was op een traverse aangesloten in het plafond waar kortsluiting in ontstond. Op wat geurtjes en roet na is de rust wedergekeerd in de winkel. Euwijk: ,,We hebben wel alle afspraken voor vandaag afgezegd. Ik denk dat het plafond verloren is.”