Brand in woning Kloosterhaar, bewoners niet thuis

Jante Oosting verrast als Vrouw van het Jaar in Hardenberg: ‘Voel me vereerd’

Jante Oosting is uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar 2023 van de gemeente Hardenberg. Tijdens de viering van Internationale Vrouwendag in De Gashouder in Dedemsvaart ontving zij gisteravond de onderscheiding uit handen van wethouder Linda Verschuur. ,,Het is me wat. Maar ik voel me vereerd, heel mooi dat ik hiervoor opgegeven ben.’’