Brand verwoest leegstaande kippenschuur in Beerzerveld

Sibculo wil weer woningen bouwen

8:06 In de nasleep van de economische crisis zijn er de afgelopen jaren bijna geen woningen meer gebouwd in Sibculo. Nu de economie goed draait wil Plaatselijk Belang Sibculo, samen met woningstichting Vechtdal Wonen en de gemeente Hardenberg, graag weten hoe groot de behoefte aan nieuwbouw is in het dorp. Om dat te peilen is was er woensdagavond een informatieavond in De Horst. ,,Iedereen heeft zijn of haar zegje kunnen doen.”