Brandbrief SV Gramsbergen voor extra kunstgrasveld en kleedkamers: 'We kunnen geen kant meer op’

Communica­tie­bu­reau Studuo verkast van Ommen naar Hardenberg

Na omzwervingen in Ommen en Hoogeveen is Studuo, dat video’s, animaties en audioproducties maakt, sinds deze week weer terug naar zijn roots in Hardenberg. Het bedrijf heeft intrek genomen in de Heemserhoek. “Een unieke plek waar alles op het gebied van communicatie en marketing in de regio samenkomt”, vertelt eigenaar Piet-Cees van der Wel. “Voor ons is het een logische keuze om ons hier te vestigen.”

3 maart