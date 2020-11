Brandstichter in azc Hardenberg wilde ‘de duivel buitenhouden’ na inname xtc-pil: anderhalf jaar celstraf

De brand had plaats in de vroege ochtend van 14 mei dit jaar in het azc in Heemserveen. Toen rond 6.15 uur beveiligers aan zijn deur rammelden, deed hij niet open. Er kwam rook onder de deur door en al snel waren er ook vlammen te zien. De deur werd geforceerd en het vuur gedoofd. Volgens de brandweer had het vuur zich snel kunnen verspreiden.

Levensgevaarlijk

De rechtbank acht bewezen dat hij de brand heeft gesticht. Hij had de kamer gebarricadeerd en er was verder niemand anders aanwezig. De brand is ontstaan doordat een doek, die aan de deur was bevestigd, in brand is gestoken. En dat is gedaan door D., aldus de rechtbank in Zwolle.