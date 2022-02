Brandweer belt speciaal team voor silo-brand in Hardenberg: angst voor mega ‘kachelbrand’

,,Er zit geen stof in de silo, dus er is geen kans op explosiegevaar", zegt woordvoerder Diana Inkelaar van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,De brandweer is aan het overleggen met Salvage wat de beste oplossing is. Salvage heeft een speciaal team dat hierin gespecialiseerd is.”

Salvage moet uitkomst bieden

Salvage is de organisatie van de gezamenlijke verzekeraars. Normaal gesproken komen de schade-experts in actie als de brand al voorbij is. Het doel van Salvage is voorkomen dat de schade groter wordt, om de kosten voor de verzekeraar in te dammen. In dit geval wordt Salvage dus al ingeschakeld om een plan van aanpak te bespreken. Het speciale team is gevestigd in Brabant. Dus als het team naar Hardenberg moet komen, duurt het nog wel even.