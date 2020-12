Brandweer Hardenberg bevrijdt fietsster die bekneld zit in frame van fiets

Video Politie zoekt scooterrij­ders uit Hoogeveen na zware mishande­ling René uit Balkbrug

2 december In de zaak van René Paquot, die in september op zijn oprit in Balkbrug zwaar werd mishandeld, is de politie op zoek naar lichtgetinte, kale man van zo'n 1,80 meter met een zwarte Peugeot-scooter. Ook wordt gezocht naar een bestuurder van een crèmekleurige scooter met windscherm. De mannen waren vermoedelijk zwaar onder invloed.