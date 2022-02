Brandweer Hardenberg wil met kraan en container ‘kachelbrand’ in silo voorkomen

VIDEOWat doe je met een silo vol houtpellets die gloeien? De brandweer in Hardenberg is er al de hele dag druk mee. De kans dat de pellets echt vlam vatten en de silo een levensgrote kachel wordt, is groot. Er moet een kraan en een container ter plaatse komen om de smeulende massa uit elkaar te trekken.

Dat is besloten nadat er deze maandagochtend overleg tussen allerlei partijen geweest is. Onder meer een speciaal team van Salvage overwoog uit Brabant te komen om deze potentieel mega-kachelbrand in de kiem te smoren.

Dus werd wat een klein brandje leek op de maandagochtend, meteen al een beetje een hoofdpijndossier. De brandweer werd even voor acht uur gealarmeerd omdat de silo aan de Nieuwe Haven rookte. Ter plaatse bleek er inderdaad brand te zijn in de silo.

Aan de onderzijde is oranjerode gloed zichtbaar. Maar als de brandweer de silo losbreekt komt er zuurstof bij en kan dat leiden tot een enorme brand.

,,Er zit geen stof in de silo, dus er is geen kans op explosiegevaar", zegt woordvoerder Diana Inkelaar van de Veiligheidsregio IJsselland. ,,De brandweer is aan het overleggen met Salvage wat de beste oplossing is. Salvage heeft een speciaal team dat hierin gespecialiseerd is.”

Salvage moet uitkomst bieden

Salvage is de organisatie van de gezamenlijke verzekeraars. Normaal gesproken komen de schade-experts in actie als de brand al voorbij is. Het doel van Salvage is voorkomen dat de schade groter wordt, om de kosten voor de verzekeraar in te dammen. In dit geval wordt Salvage dus al ingeschakeld om een plan van aanpak te bespreken.

Salvage overwoog de 'mobra’-installatie vanuit Brabant naar Hardenberg te sturen, legde Johan van den Berg van Salvage eerder vandaag uit. ,,Het is een speciaal apparaat dat gestald is bij een bedrijf in Brabant en niet heel vaak ingezet wordt. Het is natuurlijk een eindje rijden naar Hardenberg, maar dat is niet de belangrijkste afweging: we moeten bekijken of het nut heeft dit apparaat in te zetten. Het is een combinatie van blussen en legen. Dat zijn we nu aan het doen.”

,,Het kan ook nog dat we wel een offensieve buitenaanval doen", zegt Inkelaar. ,,Dat betekent dat er wel een gat aan de onderzijde van de silo gemaakt wordt. Om er water in te kunnen brengen om te blussen. Dat wordt nu bekeken. Want dan kan de brand zich stevig ontwikkelen.”

Uiteindelijk besluit de brandweer van Hardenberg een kraan te laten komen. Van bovenuit moeten de houtpellets geschept worden en dan in een container gegooid worden. Het is een spannende operatie. ,,Daar zijn we wel een paar uur druk mee", denkt Inkelaar.

