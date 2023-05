Brandweer voorkomt dat auto Hoogeveen in vlammen opgaat

Wéér overname van camping in Vechtdal door Fransen en dat leidt tot zorgen: ‘Wie weet hoeveel ze nog gaan overnemen’

En dat is drie! Na De Sprookjescamping en Stoetenslagh valt ook De Belten in handen van Capfun. Dat leidt tot zorgen in het Vechtdal. Want de Franse vakantiegigant is op overnamejacht met het imago dat geld boven sfeer gaat. Past dat in het gebied dat zich profileert met familiecampings?