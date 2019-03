Brandweermannen krijgen podium en staande ovatie dankzij Edwin Evers

video Languit film kijken in vernieuwde luxe Bios Hardenberg

29 maart De relaxfauteuils op de eerste rij in de twee net gerenoveerde zalen vormen het stille bewijs: Marc Schotkamp belandt als nieuwe bedrijfsleider van Bios Hardenberg in een ‘gespreid bedje’. De twee zalen zijn onlangs voorzien van nieuwe luxe stoelen, het aantal bezoekers stijgt gestaag. Dat is mede te danken aan Geert de Boer, die tien jaar lang de Hardenbergse bioscoop in goede banen leidde.