Brian (26) wordt les gelezen door slachtoffertje (10): ‘Ik mocht mama niet knuffelen, om jouw sporen te beschermen’

Zo gaat de nieuwe skyline aan de Vecht in Hardenberg eruit zien: ‘We geven natuur de ruimte’

Bouwproject De Vechte moet Hardenberg nadrukkelijker in contact met de rivier brengen. Ook op andere vlakken speelt natuur een rol bij de komst van bijna tweehonderd nieuwe woningen in Marsch-Kruserbrink. Zo is er aandacht voor vogels en vleermuizen. ,,Het is de nieuwe manier van een wijk ontwikkelen.”