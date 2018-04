Broedplaats startende ondernemers in Hardenberg wordt verbouwd

Het is nog niet precies bekend wanneer achterstallig onderhoud, vernieuwing van installaties en interne verbouwing aangepakt worden, maar projectleider Peter Zwartscholten van Startershuis DOEN! verwacht dat hier binnen enkele weken duidelijkheid over zal zijn.

De verbouwing van de Kastanjehof, een voormalig schoolgebouw aan de Lage Doelen, betekent dat de huidige huurders straks beschikken over een representatieve locatie, maar ook dat er ruimte komt voor nieuwe starters. Momenteel is er sprake van een wachtlijst. Die kan weggewerkt worden, onder andere door een gewijzigd gebruik door het onderwijs. ,,Het Alfa College blijft wel volledig partner van Startershuis DOEN en zal er ook studentenstarters onderbrengen", aldus Zwartscholten. ,,De inschatting is dat we acht tot tien nieuwe starters kunnen opnemen."

Voor de hele Kastanjehof is een nieuw concept in de maak waarin de starter onderdeel wordt van een soort community. Dat houdt onder andere in dat starters twee jaar de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. ,,Op die manier creëren we een constante stroom van starters, vernieuwing en daarmee een grotere kans op behoud van ondernemers en economische groei in de regio", stelt Zwartscholten.

Voor Jasper Fransen van strategisch ontwerpbureau JA!, een van de huidige huurders, komt de aangekondigde verbouwing als geroepen. ,,We zijn nu anderhalf jaar bezig en groeiden van twee naar zeven mensen. We werken inmiddels voor een aantal grote klanten en dan ontstaat de behoefte aan een betere entourage. De Kastanjehof is een prachtig gebouw, maar het heeft nu toch een antikraak-aanzicht, terwijl het cachet verdient. Het opknappen van het gebouw had niet veel langer moeten duren, anders waren we genoodzaakt geweest om vroegtijdig te verhuizen."

Reuring

Fransen is op zich enthousiast over de Kastanjehof als broedplaats voor nieuwe ondernemingen. ,,Je ziet dat men elkaar stimuleert, dat er reuring in het pand is en dat er een soort gezamenlijke trots ontstaat. Dat zal alleen maar toenemen als ook het pand zelf wordt opgeknapt."